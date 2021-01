DJ MARKET TALK: Queda dos payrolls dos EUA pode exagerar fragilidade da economia

(DJ Bolsa)-- Embora a queda dos payrolls não-agrícolas dos EUA em dezembro tenha sido pior do que a estimativa de consenso, poderá estar a exagerar a fragilidade da economia, diz Michael Pearce, economista sénior da Capital Economics para os EUA. As perdas foram concentradas no lazer e hotelaria, visto terem sido aplicadas novas restrições sobre a restauração, mas o relatório mostrou uma robustez alargada em muitos outros ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

