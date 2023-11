DJ MARKET TALK: Queda dos preços da energia compensa subida dos alimentos nos EUA

(DJ Bolsa)-- Os preços no consumidor dos EUA permaneceram inalterados em outubro em relação ao mês anterior -- em comparação com um aumento de 0,4% em setembro -- uma vez que uma descida de 2,5% dos preços da energia compensou um aumento de 0,3% nos preços dos alimentos e da habitação. Antes da leitura do mês passado, os preços tinham subido todos os meses desde julho de 2022, quando também se mantiveram ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.