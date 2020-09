DJ MARKET TALK: Quedas da libra não são surpresa tendo em conta tensões com UE

(DJ Bolsa)-- As quedas da libra esta segunda-feira não são uma grande surpresa, tendo em conta o aumento das tensões entre o Reino Unido e a União Europeia sobre o Brexit, diz a Hargreaves Lansdown. O governo britânico estará a preparar legislação que anularia partes cruciais do acordo de saída do Brexit. "As propostas indicam que se não houver um acordo será efetivamente reestabelecida uma fronteira entre ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone