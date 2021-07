DJ MARKET TALK: Quedas económicas justificam acomodação dos bancos centrais

(DJ Bolsa)--Quaisquer descidas da atividade económica vão justificar a postura os principais bancos centrais em manter as políticas bastante acomodatícias durante mais tempo, mas muitos destes fatores já estão descontados nos mercados de Treasurys, diz Mark Holman, CEO da TwentyFour Asset Management. "Embora esta postura política possa criar mais alguma pressão inflacionista temporária, também serve para abrandar ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

