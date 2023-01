DJ MARKET TALK: Questões geopolíticas são receio crescente para analistas de risco

(DJ Bolsa)-- As empresas poderão enfrentar mais um ano de turbulência à medida que os EUA e outras potências internacionais se posicionam numa nova era de mudanças geopolíticas. O ano passado trouxe a guerra à Europa e tensões entre os EUA e a China, e os especialistas em risco veem mais potenciais perturbações no ano em frente. "Vemos mais volatilidade em diante do que menos", refere Lindsay Newman, diretora ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.