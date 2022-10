DJ MARKET TALK: R Unido deve precisar de mais medidas para estabilizar dívida

(DJ Bolsa)-- Os mercados receberam com agrado a inversão política do governo do Reino Unido e devem ser anunciadas mais medidas para estabilizar a posição orçamental do país no médio prazo, dizem Fabrice Montagne e Abbas Khan, economistas do Barclays, numa nota. O novo ministro das Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, deve ir além da inversão do mini-orçamento para restaurar a sustentabilidade orçamental,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.