DJ MARKET TALK: Rácio de capital do Santander estará no patamar superior do alvo

(DJ Bolsa)-- O Banco Santander deve registar uma leitura do rácio de capital core para o quarto trimestre perto do patamar superior do intervalo alvo de 11% a 12%, diz o UBS. "As contas do capital devem ser positivas no quarto trimestre", diz o banco. Isto pode confirmar a visão do UBS de "o capital não ser uma razão forte para deter o Santander, mas também já não é uma área de preocupação"...

