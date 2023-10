DJ MARKET TALK: Rácio de liquidez da banca da Zona Euro desceu no segundo trimestre

(DJ Bolsa)-- A posição de liquidez dos bancos europeus abrandou no segundo trimestre de 2023, tal como foi possível ver nas estatísticas de supervisão bancária mais recentes do Banco Central Europeu publicadas na segunda-feira, dizem os analistas do ING numa nota. O rácio de cobertura de liquidez caiu para 158% no segundo trimestre face a 161% no primeiro trimestre, mas continuou acima do requisito mínimo definido de 100%. ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.