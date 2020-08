DJ MARKET TALK: Ratings da Ford e GM já não estão sob vigilância pela S&P

(DJ Bolsa)-- Os ratings da General Motors (BBB) e da Ford Motor (BB+) foram removidos da lista de vigilância, mas mantêm um outlook negativo, diz a agência de ratings S&P Global. Ambas as fabricantes de automóveis registaram resultados acima do esperado no segundo trimestre, apesar de a pandemia da Covid-19 ter provocado grandes paragens da produção. Ainda assim, o outlook negativo de ambas as empresas reflete uma probabilidade de 1 em 3 de uma revisã... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

