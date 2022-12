DJ MARKET TALK: Reabertura da China não deve impulsionar exportações asiáticas

(DJ Bolsa)-- A reabertura da China não deve salvar os exportadores asiáticos da rápida queda da procura nos EUA e na Europa, referem analistas do Nomura numa nota. A "recessão dos mercados desenvolvidos deve atingir iminentemente as exportações asiáticas, enquanto o impulso da reabertura da China será adiado para o segundo semestre de 2023, implicando que uma queda das exportações é provável", ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.