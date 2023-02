DJ MARKET TALK: Reabertura da China não vai mudar perspetivas de crescimento global

(DJ Bolsa)-- A recuperação mais forte que o esperado da China depois da reabertura é positiva para o crescimento económico do resto do mundo, mas não deve ser transformadora, refere a Fitch Ratings. A reabertura da China vai ser liderada pelo crescimento do consumo doméstico, diz a Fitch, acrescentando que o impacto no resto do mundo deve ser limitado, visto que a oferta de bens manufaturados durante a pandemia não foi restringida ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.