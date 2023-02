DJ MARKET TALK: Reabertura da China tem impacto desigual nas commodities

(DJ Bolsa)-- A reabertura da China tem sido mista para as commodities, mas o petróleo deve ser o que mais beneficiará, diz o JPMorgan. "A recuperação económica da China vai impulsionar a procura por todas as commodities, mas ainda acreditamos que o petróleo está posicionado para beneficiar mais", diz o banco. As viagens têm sido as mais impactadas pela reabertura, levando as refinarias da China a produzirem grandes ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.