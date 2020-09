DJ MARKET TALK: Reabertura dos confinamentos do vírus aumentou consumo em 2%

(DJ Bolsa)-- A reabertura depois dos confinamentos da Covid-19 aumentou o consumo em 2% a partir da segunda semana, de acordo com um estudo da Liberty Street Economics, da Fed de Nova Iorque. Os restaurantes, bares e cuidados de saúde foram os principais beneficiários, enquanto as retalhistas alimentares perderam algumas vendas, provavelmente porque os clientes voltaram a fazer refeições fora de casa. "Os nossos resultados sugerem que o aumento ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone