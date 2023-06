DJ MARKET TALK: Reação do mercado ao BCE pode ser limitada

(DJ Bolsa)-- A reunião do Banco Central Europeu pode levar a uma reação apenas ligeira do mercado, dada a clareza sobre uma subida de taxas e a esperada queda das projeções de inflação, dizem analistas do Danske Research. "A reunião do BCE na próxima semana é algo peculiar, com o risco de nenhuma reação do mercado", diz Piet Haines Christiansen, diretor de research de rendimento fixo e BCE do Danske ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.