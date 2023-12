DJ MARKET TALK: Reação dos Treasurys, dólar será pequena se Fed não indicar cortes

(DJ Bolsa)-- O mercado entende a relutância da Reserva Federal dos EUA em apoiar os cortes futuros das taxas por agora e por isso, se não der esse sinal na reunião de quarta-feira, então as subidas subsequentes das yields dos Treasurys ou do dólar serão limitadas, diz o Standard Chartered Bank Global Research. "A subida das yields e quaisquer ganhos do dólar com o apoio das reticências nos cortes das taxas devem ser moderados"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.