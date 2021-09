DJ MARKET TALK: 'Recalibração' do BCE deve manter yields de longo prazo limitadas

(DJ Bolsa)-- A Candriam espera que o Banco Central Europeu, assim como os seus homólogos, entre numa nova fase de política monetária, diz Nicolas Forest, responsável global de ativos de rendimento fixo da Candriam. "Uma fase que em 2013 levou o mercado ao pânico mas que hoje em dia parece ter muito pouco efeito", diz. Neste jogo de "recalibração" da compra de ativos e não restrição, a subida das ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

