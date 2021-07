DJ MARKET TALK: Receios da Covid-19 ultrapassam preocupações com inflação

(DJ Bolsa)-- Os receios sobre as novas variantes da Covid-19 ultrapassam os receios da inflação como o maior risco para os mercados, segundo uma sondagem de julho do Deutsche Bank feita a 550 profissionais de mercado em vários países. "Uma maioria confortável dos leitores (63%) viu as novas variantes como mais preocupantes do que a inflação (42%), que liderou nos últimos dois meses como o maior risco", diz o DB. "... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

