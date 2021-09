DJ MARKET TALK: Receios da inflação e teto da dívida impulsionam yields dos EUA

(DJ Bolsa)-- O Deutsche Bank aponta para os receios da inflação e para o drama da dívida dos EUA como os fatores por detrás das yields dos Treasurys. "Os movimentos das yields dos Treasurys foram quase inteiramente motivados pelos breakevens da inflação mais elevados, com os breakevens da nota a 10 anos em alta de +3,7 pontos base", diz o Deutsche Bank, notando que movimentos semelhantes aconteceram na Europa com a escassez ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

