DJ MARKET TALK: Receios da inflação podem provocar volatilidade nas obrigações

(DJ Bolsa)-- Os receios da inflação devem permanecer no segundo semestre do ano e as questões sobre o que tudo isto significa para a política monetária podem gerar volatilidade nos mercados de dívida soberana, diz a J.P.Morgan Asset Management. A gestora de ativos espera que os bancos centrais restrinjam a política monetária apenas gradualmente. As subidas graduais das taxas vão aumentar as yields das obrigaçõ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone