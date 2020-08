DJ MARKET TALK: Receios de infeção, alertas de viagens pressionam PMI europeu

(DJ Bolsa)-- O aumento dos casos de infeções, os alertas sobre viagens e os receios sobre as novas medidas de prevenção contra as infeções devem ser as principais razões por detrás dos dados mais frágeis do PMI dos serviços da Zona Euro em agosto, diz Martin Moryson, economista-chefe europeu da DWS. A IHS Markit, que publica os dados do PMI, disse esta sexta-feira que o PMI dos serviços da Zona Euro caiu para 50,1 pontos em agosto,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone