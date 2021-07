DJ MARKET TALK: Receios de inflação das empresas dos EUA permanecem -Fed/Livro Bege

(DJ Bolsa)-- No mais recente relatório do Livro Bege sobre a economia, a Reserva Federal dos EUA disse que a atividade económica subiu entre finais de maio e início de julho. "As pressões de preços foram generalizadas" e acentuadas na indústria hoteleira, disse a Fed, acrescentando que "apesar de algumas empresas sentirem que as pressões de preços são transitórias, a maioria espera mais aumentos nos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

