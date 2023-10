DJ MARKET TALK: Receios de inflação dos consumidores não devem afetar BCE

(DJ Bolsa)-- As expectativas dos consumidores para a inflação da Zona Euro estão a subir, mas não o suficiente para forçar mais aumentos de taxas pelo Banco Central Europeu, referem economistas da Pantheon Macroeconomics numa nota. As expectativas subiram um pouco em agosto, continuando bastante acima do alvo de 2%, de acordo com a mais recente sondagem ao consumidor do BCE, publicada na quarta-feira. Contudo, as sondagens tendem a acompanhar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.