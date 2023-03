DJ MARKET TALK: Receios dos bancos podem diminuir mas economia ainda vai sofrer

(DJ Bolsa)-- O nervosismo bancário pode diminuir, mas a economia global ainda pode sofrer, diz o banco ABN Amro. Grande parte da preocupação persistente no setor bancário parece mais motivada pelo medo do que pelos fundamentais, diz o ABN Amro. Ainda assim, o stress do mercado pode perpetuar-se e, mesmo que as condições financeiras normalizem, a turbulência ainda pode afetar significativamente os empréstimos à economia ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.