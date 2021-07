DJ MARKET TALK: Receios dos gestores de dívida sobre a inflação parecem justificados

(DJ Bolsa)--Para os gestores de dívida a ansiedade sobre a inflação é justificável, diz Mark Holman, CEO da TwentyFour Asset Management. "As infindáveis notícias que este tópico parece gerar podem levar a alguns revirar de olhos, mas pensamos que seja um debate que vale a pena ter", diz. Holman apoia a ideia de que se houver uma aposta que os investidores precisam de acertar no resto de 2021, esta é uma. Embora ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone