DJ MARKET TALK: Receios sobre banca justificam visão bullish sobre taxas - ING

(DJ Bolsa)-- Os receios sobre a banca reforçam a visão bullish dos estrategas de taxas do ING, de acordo com uma nota de research. Por agora, os estrategas esperam que as taxas continuem num intervalo estreito, o que tem beneficiado o seu portefólio modelo, acrescentam. "Mantém-se a volatilidade elevada, mas a nossa expectativa de taxas relativamente contidas num intervalo tem-se mostrado correta", dizem. Acrescentam que esta volatilidade ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.