DJ MARKET TALK: Receios sobre bancos pesam sobre as yields das obrigações

(DJ Bolsa)-- A descida das yields dos Treasurys deve-se mais aos receios sobre os bancos dos EUA do que ao mercado laboral, diz David Albrycht, da Newfleet, ao WSJ. "Os payrolls continuam firmes, talvez demasiado firmes nos 311.000", diz Albrycht sobre a criação de emprego mais alta do que o esperado em fevereiro. Albrycht diz que as yields estão a cair devido ao que vê como receios extraviados de contágio da crise do Silicon Valley ...