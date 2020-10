DJ MARKET TALK: Receitas da Alibaba terão subido 31% no segundo trimestre fiscal

(DJ Bolsa)-- As receitas da Alibaba Group Holding devem ter subido 31% para CNY155,4 mil milhões no segundo trimestre fiscal, que deve ficar em linha com o consenso, diz a Bocom International. A corretora está otimista em relação ao potencial de monetização do negócio de e-commerce da Alibaba, assim como a melhoria da eficácia operacional. Sendo que espera mais subidas do valor das ações da Alibaba no longo prazo,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

