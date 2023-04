DJ MARKET TALK: Receitas da Roche no primeiro trimestre foram robustas

(DJ Bolsa)-- O negócio farmacêutico da Roche deve continuar a trazer algumas garantias ao mostrar tendências positivas, diz o analista do Citit Andrew Baum, numa nota. As vendas do primeiro trimestre da farmacêutica suíça ficaram 3% acima do consenso, e a queda geral ficou em linha com as orientações da empresa, acrescenta Baum. Na divisão farmacêutica, o medicamento oftalmológico Vabysmo foi o principal impulsionador ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.