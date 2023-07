DJ MARKET TALK: Receitas da Stellantis devem ter crescido no segundo trimestre

(DJ Bolsa)-- A Stellantis deve ter registado receitas de EUR99 mil milhões no primeiro semestre, referem analistas do JP Morgan numa nota. A empresa detentora de marcas como a Jeep, Dodge e Peugeot reportou EUR47,2 mil milhões em receitas no primeiro trimestre com uma forte política de preços, que os analistas dizem ter continuado no segundo trimestre, a caminho de uma margem operacional estimada de 13%. Os volumes de vendas devem compensar os ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.