DJ MARKET TALK: Receitas da Vodafone mostram início de recuperação na Alemanha

(DJ Bolsa)-- As receitas da Vodafone Group no primeiro trimestre foram prejudicadas pelo desempenho mais fraco do segmento de roaming e pelo adiamento de projetos empresariais em resultado da pandemia, mas o desempenho na Alemanha melhorou, diz Richard Hunter, da interactive investor. A tendência vista no final do ano fiscal de 2020 prolongou-se para o novo ano fiscal da empresa, com a pandemia a prejudicar o dia-a-dia, diz Hunter. "Ainda assim, uma queda das receitas [orgâ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone