DJ MARKET TALK: Receitas da Vodafone no ano fiscal de 2023 devem ter subido

(DJ Bolsa)-- A Vodafone tem agendada a divulgação de resultados do ano fiscal de 2023 para terça-feira. A receita estimada é de EUR45,68 mil milhões, de acordo com um consenso de 17 estimativas fornecido pela FactSet, que compara com EUR45,58 mil milhões no ano fiscal de 2022. O lucro antes dos impostos deve ter atingido os EUR4,38 mil milhões, contra EUR3,95 mil milhões em 2022. A nova CEO da Vodafone, Margherita Della Valle,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.