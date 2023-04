DJ MARKET TALK: Receitas do Deutsche Bank impulsionadas por taxas de juro

(DJ Bolsa)-- O Deutsche Bank deve ver um aumento das receitas do primeiro trimestre, com os negócios de banca privada e empresarial a beneficiarem com as taxas de juro, diz Andreas Plaesier, analista de research da Warburg, numa nota de research. Esse resultado deve compensar a normalização esperada dos negócios de rendimento fixo e câmbio, diz o analista. A Warburg estima que o banco alemão terá uma margem financeira de EUR3,63 ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.