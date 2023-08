DJ MARKET TALK: Receitas do SocGen desceram mas lucros superaram expectativas

(DJ Bolsa)-- O lucro líquido de EUR900 milhões do Société Générale no segundo trimestre ficou acima das expectativas de consenso de EUR669 milhões, refere Anke Reingen, analista do RBC Capital Markets, numa nota de research. Embora o controlo de custos do banco tenha sido encorajador, é um reflexo da queda das receitas, diz Reingen. As receitas do banco francês desceram 8,9%, mas ao ficarem nos EUR6,29 mil milhões ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.