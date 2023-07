DJ MARKET TALK: Receitas, margem EBIT da VW no segundo trimestre parecem sólidas

(DJ Bolsa)-- A margem de EBIT subjacente da Volkswagen parece estar perto do patamar mais elevado do intervalo de previsões e bastante acima do consenso, com as receitas a deverem ficar também acima do esperado, referem analistas da Stifel numa nota. Durante uma chamada com analistas esta quarta-feira, a empresa deixou implícita uma margem mais perto do patamar superior de 8,5% do que do inferior de 7,5%, o que colocaria o número 5% acima do consenso.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.