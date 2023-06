DJ MARKET TALK: Recente subida da bitcoin travada por apostas de taxas da Fed

(DJ Bolsa)-- As expectativas de mais aumentos de taxas de juro pela Reserva Federal dos EUA desviaram as atenções da recente subida acentuada da bitcoin, refere a corretora de forex Tickmill Group. Os traders esperam mais subidas das taxas de juro tendo em conta a "ainda robusta" economia dos EUA, depois de os dados desta semana, como as vendas de casas e a confiança do consumidor, terem superado as expectativas, refere o analista da Tickmill ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.