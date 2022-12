DJ MARKET TALK: Recessão britânica pior do que na maioria das economias avançadas

(DJ Bolsa)-- A economia do Reino Unido deve cair numa recessão, o que deve levar a uma descida de 2% do PIB, uma queda maior do que o esperado em outras economias avançadas, diz Gabriella Dickens, economista sénior para o Reino Unido da Pantheon Macroeconomics, numa nota. As finanças das famílias serão bastante afetadas pela rápida retirada do suporte às contas de energia, enquanto as taxas de juro mais elevadas vão apertar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.