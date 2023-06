DJ MARKET TALK: Recessão da Zona Euro deve continuar

(DJ Bolsa)-- A economia da Zona Euro deve manter-se em contração no resto do ano, dizem analistas da Capital Economics numa nota, depois de o bloco ter entrado em recessão no primeiro trimestre do ano. A Zona Euro registou uma ligeira contração em cadeia no 1T, de acordo com o Eurostat, que também reviu em baixa o quarto trimestre para uma contração, o que representa uma recessão técnica. A firma diz que isso nã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.