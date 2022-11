DJ MARKET TALK: Recessão da Zona Euro deve ser mais profunda que o esperado

(DJ Bolsa)-- Embora o consenso aponte para uma estagnação do produto interno bruto da Zona Euro no próximo ano, a Capital Economics espera três trimestres sucessivos de queda do PIB a partir do trimestre em curso e uma contração anual do PIB de 1,5% no próximo ano. "A recessão que se aproxima deve ser muito mais profunda do que a previsão de consenso", diz o economista-chefe da Capital Economics para a Europa,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.