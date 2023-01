DJ MARKET TALK: Recessão, desinflação, restrição serão temas principais em 2023

(DJ Bolsa)-- O Ano Novo deve trazer uma alteração nas principais variáveis económicas na Europa e nos EUA, com a inflação a descer, as taxas dos bancos centrais a alcançarem o pico e as economias a deslizarem em direção a uma recessão, refere o economista-chefe de grupo do BNP Paribas William De Vijlder numa publicação num blogue. "Inicialmente, a Reserva Federal dos EUA e o BCE devem continuar a subir ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.