DJ MARKET TALK: Recessão do Reino Unido não deve durar muito

(DJ Bolsa)-- Os fundamentais saudáveis da economia do Reino Unido sugerem que a próxima recessão de inverno será curta e rápida, em vez de profunda e longa, disse Kallum Pickering, economista da Berenberg. Embora a situação atual seja dolorosa para famílias e empresas, bancos bem capitalizados, empresas com elevados saldos de caixa e famílias com baixo crédito ao consumidor e poupanças reforçadas funcionam ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.