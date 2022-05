DJ MARKET TALK: Recessão é mais provável na Europa do que nos EUA, Ásia

(DJ Bolsa)-- É mais provável que a Europa veja uma recessão já este ano do que os EUA ou a Ásia, diz a CEO do Citigroup, Jane Fraser, numa entrevista à CNBC a partir de Davos. "Na Europa, estou um pouco mais pessimista", diz. "Ao contrário dos EUA, não há o mesmo ímpeto atrás da economia." A CEO diz que o consumidor europeu está a ser mais atingido pelos preços mais elevados da energia ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone