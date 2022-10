DJ MARKET TALK: Recessão económica britânica será mais acentuada que na Zona Euro

(DJ Bolsa)-- O choque do fornecimento de gás depois da invasão da Ucrânia pela Rússia e os resultantes preços exorbitantes da energia estão a empurrar a Europa para uma recessão neste inverno, diz Salomon Fiedler, do Berenberg, numa nota. Os índices de gestores de compras, ou PMI, caíram ainda mais na Zona Euro e no Reino Unido em outubro. A recessão no Reino Unido será mais acentuada do que na Zona Euro, diz ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.