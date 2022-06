DJ MARKET TALK: Recessão económica nos EUA, Europa parece improvável este ano

(DJ Bolsa)-- Uma recessão em larga escala na Europa e nos EUA não está iminente tendo em conta que exigiria uma contração alargada no setor dos serviços e no mercado laboral que não vai acontecer brevemente, dizem os economistas do Credit Suisse Wenzhe Zhao e Peter Foley num nota. O crescimento dos rendimentos, os balanços robustos no setor privado e uma economia dos serviços resiliente devem favorecer o crescimento durante ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

