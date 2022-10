DJ MARKET TALK: Recessão na Zona Euro deve começar no quarto trimestre

(DJ Bolsa)-- A descida dos índices de gestores de compras, ou PMI, da Zona Euro em outubro confirma a avaliação do Commerzbank de que a economia vai contrair notoriamente no quarto trimestre. "Tudo aponta para uma recessão", refere o economista sénior do banco Christoph Weil numa nota. As perdas contínuas de poder de compra devido à elevada inflação estão a deixar marcas profundas no consumo privado e o ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.