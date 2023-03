DJ MARKET TALK: Recessão no Reino Unido pode ser única cura para inflação

(DJ Bolsa)-- Uma recessão no Reino Unido pode ser necessária para conter a alta inflação do país, disse Paul Dales, economista-chefe da Capital Economics para o Reino Unido. Uma desaceleração a envolver uma queda máxima no PIB real de cerca de 1,0% seria necessária para garantir que as pressões de preços enfraquecessem para níveis consistentes com a meta de inflação de 2,0% do Banco de Inglaterra,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.