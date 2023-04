DJ MARKET TALK: Recessão nos EUA é provável em 2023 mas timing está em aberto

(DJ Bolsa)-- A probabilidade de uma recessão nos EUA nos próximos meses é questionada por poucos, com os indicadores avançados a apontarem inequivocamente nessa direção, refere a Manulife Investment Management, que também considera possível uma recessão este ano. "Nessa fase, acreditamos que a economia vai deslizar para uma recessão em torno do quarto trimestre deste ano", refere num outlook trimestral. ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.