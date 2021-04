DJ MARKET TALK: Recompra de ações da BP deve ocorrer no segundo semestre

(DJ Bolsa)-- Os investidores da BP podem ter de esperar até à segunda metade do ano para os programas de compras de ações impulsionados pelo início sólido de 2021 da petrolífera, diz o Citigroup. A BP espera ter atingido o alvo de dívida de $35 mil milhões no primeiro trimestre -- mais cedo do que o previsto -- depois de um forte comercialização e dos proveitos antecipados com vendas de ativos. "Os ganhos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

