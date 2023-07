DJ MARKET TALK: Recompras do Deutsche Bank são positivas para o sentimento

(DJ Bolsa)-- O plano do Deutsche Bank para recomprar ações ao longo do resto do ano traz algum conforto, dizem analistas do Citi numa nota. O montante de recompras de até EUR450 milhões ficou ligeiramente acima do consenso da Visible Alpha de EUR400 milhões, mas em linha com o que o banco alemão tinha projetado no início do ano, dizem os analistas. "Os comentários reasseguram-nos, uma vez que estávamos preocupados ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.