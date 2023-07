DJ MARKET TALK: Recompras, resultados do 2T do CaixaBank favorecem ações

(DJ Bolsa)-- As ações do CaixaBank devem recuperar face a um fraco desempenho depois dos resultados do segundo trimestre, diz a analista do Citi Marta Sanchez Romero, numa nota de research. A margem financeira foi de EUR2,44 mil milhões no 2T, acima das expectativas da analista, provavelmente levando a revisões em alta das previsões e consenso, tal como o lucro líquido de EUR1,28 mil milhões do banco. O CaixaBank pretende fazer ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.