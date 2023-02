DJ MARKET TALK: Recompras, transição energética da BP em foco

(DJ Bolsa)-- As recompras de ações da BP, as questões operacionais e a estratégia nas renováveis devem ocupar os investidores na apresentação de resultados do total de 2022 a 7 de fevereiro, disse o RBC Capital Markets. A BP enfrentou vários problemas operacionais durante o trimestre passado que podem afetar os resultados, embora os investidores estejam cientes deles, disse o RBC. Entretanto, algumas notícias sugerem que ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.